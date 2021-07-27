Son dakika haberi... Beyoğlu'nda 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının detayları ortaya çıktı
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Son dakika haberi... Beyoğlu'nda 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının detayları ortaya çıktı

Son dakika haberi... Beyoğlu'nda 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının detayları ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika 3. sayfa haberine göre Beyoğlu'nda 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının detayları ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Dünür olan iki aile arasında çıkan tartışmada bacağından vurulan yaralı şahsın, silahıyla 3 kişiyi öldürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay Örnektepe Mahallesi Kanarya Sokak'ta yaşandı. Dünür olan şahıslar, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlar çekildi. Bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Bacağından vurulan şahıs ise silahıyla 3 kişiyi vurarak öldürdü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, dehşetin yaşandığı sokakta çalışma yaptı. Olay yerinde bulunan 3 ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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