Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
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Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

20.01.2021 10:17 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:25

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bedrettin Mahallesi Yaşmak Sıyran Sokak'ta bulunan 3 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, yanan evin bitişiğinde bulunan binanın sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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