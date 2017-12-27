Beyoğlu'nda 3 Katlı Binada Yangın
Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHABeyoğlu'nd 3 katlı bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Haber-Kamera: Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nd 3 katlı bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Doğramacı Şakir Sokak'ta bulunan 3 katlı binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bina kısa sürede alev alev yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.