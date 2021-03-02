Beyoğlu'nda "28 Şubat'ı yaşadım 28 Şubat'ın farkındayım" fotoğraf sergisi açıldı
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Beyoğlu'nda "28 Şubat'ı yaşadım 28 Şubat'ın farkındayım" fotoğraf sergisi açıldı

02.03.2021 10:26 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:31
Beyoğlu'nda

Beyoğlu Belediyesi, 28 Şubat Postmodern Darbenin 24. yıldönümünde "28 Şubat'ı Yaşadım 28 Şubat'ın Farkındayım" fotoğraf sergisi açtı.

Beyoğlu Belediyesi, 28 Şubat Postmodern Darbenin 24. yıldönümünde "28 Şubat'ı Yaşadım 28 Şubat'ın Farkındayım" fotoğraf sergisi açtı.

İstiklal Caddesi'nde açılan sergiye Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli katıldı.

"DARBE NEREDEN KİMDEN GELİRSE GELSİN HER DEFASINDA KARŞISINDA MİLLETİ BULACAKTIR"

Sergiye katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Demokrasi insanla var olan bir sistemdir. Millet her defasında sandıkta iradesini göstermiştir. Ancak milletin iradesine saygı duymayanlar hain darbe girişimlerinde bulundular. Her seferinde de milleti karşılarında buldular. 28 Şubat en az bin yıl sürecek deniliyordu. Ancak kısa sürede etkileri ortadan kaldırıldı. Millete ve milletin iradesine yapılan her saldırı vatandaşlar tarafından unutulmayacaktır. Bizler bu milletin çocukları olarak millet iradesine sonuna kadar sahip çıkma konusunda ant içmiş bir milletiz. Darbe nereden ve kimden gelirse gelsin her defasında karşısında milleti bulacaktır" dedi. 

"28 ŞUBAT'I UNUTMAYACAĞIZ VE UNUTTURMAYACAĞIZ."

Başkan Yıldız, "Sayın Cumhurbaşkanımız, başbakan olduğunda milletin iradesine dayanarak 28 Şubat kararlarını ortadan kaldırdığı gibi, 15 Temmuz'da silahı millete doğrultanların cevabını da millet vermiştir. 28 Şubat'ı unutmayacağız ve unutturmayacağız. 28 Şubat ve bütün darbeler İnsanlık suçudur. Bütün bu darbelerde mağdur olan hep millet olmuştur. 28 fotoğraftan oluşan 28 Şubata sergimizi darbeyi etkilerini ve millet iradesine olan saldırıyı unutturmamak için bu fotoğraf sergisini açtık. Umarım Türkiye'de bir daha darbe heveslileri darbeye teşebbüs etmez" ifadelerini kullandı.


Beyoğlu'nda '28 Şubat'ı yaşadım 28 Şubat'ın farkındayım' fotoğraf sergisi açıldı
Beyoğlu'nda '28 Şubat'ı yaşadım 28 Şubat'ın farkındayım' fotoğraf sergisi açıldı
Beyoğlu'nda '28 Şubat'ı yaşadım 28 Şubat'ın farkındayım' fotoğraf sergisi açıldı
Beyoğlu'nda '28 Şubat'ı yaşadım 28 Şubat'ın farkındayım' fotoğraf sergisi açıldı
Beyoğlu'nda '28 Şubat'ı yaşadım 28 Şubat'ın farkındayım' fotoğraf sergisi açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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