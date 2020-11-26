Son dakika haber: Beyoğlu'nda 20 saniyede motosiklet hırsızlığı kamerada

Son dakika haberler: Beyoğlu'nda park halindeki bir motosikleti etrafını kolaçan ettikten sonra 20 saniye içerisinde çalan hırsızlar, saniye saniye kameralara yansıdı.

Beyoğlu'nda park halindeki bir motosikleti etrafını kolaçan ettikten sonra 20 saniye içerisinde çalan hırsızlar, saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde sabaha karşı saat Beyoğlu'nda gerçekleşti. Kimliği belirsiz iki şahıs, Cihangir Mahallesi'ndeki bir sokakta park halinde bulunan motosikleti saniyeler içinde çalarak gözden kayboldu. Yaşanan hırsızlık anı ise bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

DAKİKALARCA FIRSAT KOLLAYIP 20 SANİYEDE ÇALDILAR

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anına ilişkin görüntülerde şahısların saat 04.50'de motosiklete yaklaştığı görülüyor. Yaklaşık 5 dakika boyunca motosikleti çalmak için etrafı kolaçan ederek fırsat kollayan hırsızların, uygun anı bulduklarında hemen harekete geçtiği görülüyor. Görüntülerde hırsızların 20 saniye içerisinde çalıştırdıkları motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

(Murat Horoz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı