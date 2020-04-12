Beyoğlu'nda 2 polisi yaralayan ve ölen şüphelinin kimlik bilgileri belli oldu Akşam saatlerinde Beyoğlu'ndaki bir benzin istasyonunda 2 polisi silah ve darp ile yaralayan şüpheli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Akşam saatlerinde Beyoğlu'ndaki bir benzin istasyonunda 2 polisi silah ve darp ile yaralayan şüpheli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden şüphelinin isminin Ali Marangoz (31) ve birçok suçtan dolayı kaydının olduğu öğrenildi.

Olay akşam saatlerinde Beyoğlu İlçesi Piyalepaşa Bulvarı mevkiinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir kişi iki polis ile kavga etmiş ardından yere düşen silah ile bir polisi silahla diğer polisi de darp yoluyla yaralamıştı.

Daha sonra olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. Yaralanan polisler tedavi altına alınmak üzere hastanelere kaldırılmışlardı. Polis tarafından vurularak yakalanan şüpheli daha sonra hastaneye kaldırıldı. Şüpheli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Şüphelinin kimliği parmak izinden tespit edildi

Polisi yaralayan şüphelinin olay yerinde üzerinden her hangi bir kimlik çıkmamıştı. Bunun üzerine polis ekipleri, şahsın kimliğini tespit etmek çalışmalarına başladı. Ekipler, şüpheliyi parmak izinden tespit etti. Şüphelinin isminin Ali Marangoz olduğu Tehdit, Hakaret, Yaralama, Görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA