BEYOĞLU'NDA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ "KIZ KAÇIRMA" ÇATIŞMASINDA SANIKLARA MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

22.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:20

BEYOĞLU 'nda 29 Temmuz 2016'da iki grup arasındaki silahlı çatışmada arada kalarak yaşamını yitiren Ramazan Çelik (28) ve Berkay İşlev'in(16) ölümüne ilişkin biri tutuklu 8 kişinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, 6 sanık hakkında ikişer kez müebbet hapis cezası istendi. Sanıklardan 18 yaşından küçük olan S.K'ya ve davanın tek tutuklu sanığı olan H.K'ya ise 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık H.K getirildi. Başka suçtan tutuklu sanık Ramazan Karagöz Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Berkay İşlev'in babası Mehmet Zeki İşlev ile aynı olayda yaralanan kuzeni Serkan Özakoğlu "müşteki" sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.

"TAHLİYE EDİLEN SANIKLAR DURUŞMAYA GELMEMEKTEDİR, TUTUKLAMA YAPILMALIDIR"

İşlev ailesinin avukatları, duruşmada geçen celse tahliye edilen sanıkların tahliyesine tepki göstererek, "Tahliye edilen sanıklar duruşmaya gelmemektedir. Kaçma şüpheleri vardır. Mevcut bilirkişi raporu da eksiktir. Bilirkişi raporunu hazırlayanların hangi konuda uzman kişi olup olmadığı ortada değildir. Yaralıların hangi silahla yaralandıklarına dair bir tespit de yoktur. Bu olay organize edilmiş bir suçtur. Kasten işlenen örgütlü bir suçtur. Tutuklama yapılmalıdır." dedi.

MÜTALAA AÇIKLANDIDuruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, olay tarihinde sanıklardan Ercan Ç.'nin 'kız kaçırma' olayı nedeniyle iki tarafın silahlı çatışma yaşadığını kaydetti.Mütalaada, yapılan silahlı saldırılar neticesinde tesadüfen olay yerinden geçmekte olan bir arabanın içinde bulunan Berkay İşlev'e kurşun isabet ettiği ve sonucunda Berkay'ın hayatını kaybettiği anlatıldı. Aynı arabada bulunan Berkay'ın kuzeni Serkan Özakoğlu'nun vücuduna aldığı kurşun sebebiyle ağır yaralanarak 4 gün yoğun bakımda kaldığı belirtilen mütalaada, Ramazan Çelik isimli kişinin de aynı saldırıda hayatını kaybettiği ve 6 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

SANIKLARA İKİŞER KEZ MÜEBBET HAPİS TALEBİMütalaada, sanıklar Adem G., Adem K., Çağatay H., Ercan Ç., İsmail D. ve Ramazan K.'nin Berkay İşlev'i ve Ramazan Çelik'i "kasten öldürme" suçundan ikişer kez müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.Mütalaada, sanıkların olayda yaralanan 6 kişi için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrıca 54 yıldan 90 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Sanıklardan 18 yaşından küçük olan S.K'ya ve davanın tek tutuklu sanığı olan H.K'ya ise 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık avukatları duruşmada, mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre talep ettiler.

DURUŞMA ERTELENDİMahkeme heyeti, sanık ve katılan avukatlarına esas hakkında savunma yapmaları süre vererek, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesinde 29 Temmuz 2016 günü iki grup arasında "Kız kaçırma" tartışması yüzünden silahlı çatışma yaşandı. Bu sırada tesadüfen arabayla olay yerinden geçen İşlev Ailesi çatışmanın arasında kalarak kurşunların hedefi oldu. Uzun namlulu silahlardan çıkan kurşunların isabet ettiği araçtaki Berkay İşlev (16) ile kuzeni Serkan Özakoğlu ağır yaralandı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Berkay İşlev kurtulamadı. Olaydan sonra 7 kişi tutuklandı. Dava sürecinde ise 6 kişi tahliye edildi. Davada tek tutuklu sanık 18 yaşından küçük olan H.K kaldı.

Kaynak: DHA

- İstanbul