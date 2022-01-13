Beyoğlu'nda 2 katlı metruk binada yangın

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda 2 katlı bir metruk binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, Küçükpiyalepaşa Mahallesi'ne bulunan kısa süre önce boşaltılan 2 katlı metruk bir binada meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. - İSTANBUL

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