Beyoğlu'nda 2 iş yerine baskın
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Beyoğlu'nda 2 iş yerine baskın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı 2 iş yerine yönelik yapılan denetimde içeride bulunan 38 kişiye toplam 129 bin 280 lira idari para cezası uygulandı.

Beyoğlu'nda korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı 2 iş yerine yönelik yapılan denetimde içeride bulunan 38 kişiye toplam 129 bin 280 lira idari para cezası uygulandı.

Beyoğlu'nda korona virüs tedbirleri kapsamında Hüseyinağa Mahallesi'ndeki 2 farklı iş yerine yönelik saat 03.30 ile 04.50 sıralarında bir denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerinin açık olduğu ve yüzde 50 kapasitesinin üzerinde müşteri bulundurduğu belirlendi. İş yerlerinde bulunan toplam 38 şahsın da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulunduğu ve her iki iş yerinin de ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edildi. İçeride bulanan 38 şahıs hakkında "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. maddesi gereğince toplam 129 bin 280 lira idari para cezası işlemi uygulanırken, ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen her iki iş yeri de ilçe zabıta görevlileri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

-İHA-

Beyoğlu'nda 2 iş yerine baskın
Beyoğlu'nda 2 iş yerine baskın
Beyoğlu'nda 2 iş yerine baskın
Beyoğlu'nda 2 iş yerine baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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