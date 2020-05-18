BEYOĞLU'NDA 2 AY ÖNCE YANAN BİNADA YANMIŞ KAFATASI BULUNDU
Özgür EREN İstanbul DHABeyoğlu'nda 2 ay önce yanan iki katlı ahşap binada hurdacılar insana ait olduğu anlaşılan yanmış kafatası buldu.
18.05.2020 18:03 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:03
Özgür EREN İstanbul DHA
Beyoğlu'nda 2 ay önce yanan iki katlı ahşap binada hurdacılar insana ait olduğu anlaşılan yanmış kafatası buldu. Ekiplerin çalışmaları sürerken kafatasının 2 ay önce ortadan kaybolan 60 yaşlarındaki Nurettin Gökyaprak'a ait olduğu değerlendiriliyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA