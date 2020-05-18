Beyoğlu'nda 2 ay önce yanan binada yanmış kafatası bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyoğlu'nda 2 ay önce yanan binada yanmış kafatası bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda 2 ay önce yanan iki katlı ahşap binada hurdacılar insana ait olduğu anlaşılan yanmış kafatası buldu.

18.05.2020 18:01 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:25

Beyoğlu'nda 2 ay önce yanan iki katlı ahşap binada hurdacılar insana ait olduğu anlaşılan yanmış kafatası buldu.

Ekiplerin çalışmaları sürerken kafatasının 2 ay önce ortadan kaybolan 60 yaşlarındaki Nurettin Gökyaprak'a ait olduğu değerlendiriliyor.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Beyoğlu'nda 2 ay önce yanan binada yanmış kafatası bulundu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Haber
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Haber
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir Haber
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı
ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı
11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
'Atatürk'ü çok seviyorum' diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
"Atatürk'ü çok seviyorum" diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Köylüler tedirgin! Çekirge beklerken sinek istilası başladı
Köylüler tedirgin! Çekirge beklerken sinek istilası başladı
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Burcu Esmersoy Michael Jackson Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Tamer Tuna Sergen Yalçın Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Çocuk İngiltere Instagram
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda 2 ay önce yanan binada yanmış kafatası bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 18:25:06. #1.14#
title