Beyoğlu'nda 2 ay önce yanan binada yanmış insana ait kafatası bulundu (1) BEYOĞLU'nda 2 ay önce yanan iki katlı ahşap binada hurdacılar insana ait olduğu anlaşılan yanmış kafatası buldu.

BEYOĞLU'nda 2 ay önce yanan iki katlı ahşap binada hurdacılar insana ait olduğu anlaşılan yanmış kafatası buldu. Ekiplerin çalışmaları sürerken kafatasının 2 ay önce ortadan kaybolan 60 yaşlarındaki Nurettin Gökyaprak'a ait olduğu değerlendiriliyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.- İstanbul

Kaynak: DHA