BEYOĞLU'NDA 2 AY ÖNCE YANAN BİNADA YANMIŞ İNSANA AİT KAFATASI BULUNDU (1)
Özgür EREN / İstanbul DHABeyoğlu'nda 2 ay önce yanan iki katlı ahşap binada hurdacılar insana ait olduğu anlaşılan yanmış kafatası buldu.
18.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:46
Özgür EREN/ İstanbul DHA
Beyoğlu'nda 2 ay önce yanan iki katlı ahşap binada hurdacılar insana ait olduğu anlaşılan yanmış kafatası buldu. Ekiplerin çalışmaları sürerken kafatasının 2 ay önce ortadan kaybolan 60 yaşlarındaki Nurettin Gökyaprak'a ait olduğu değerlendiriliyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA