Beyoğlu'nda 15 liralık tarife uygulayan değnekçi yakalandı
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Beyoğlu'nda 15 liralık tarife uygulayan değnekçi yakalandı

13.10.2020 22:15 | Son Güncelleme: 13.10.2020 22:22
Beyoğlu'nda 15 liralık tarife uygulayan değnekçi yakalandı

BEYOĞLU'nda, değnekçilik yaparak, sürücülerden 15 lira isterken kameraya görüntüleri yansıyan kişi gözaltına alındı.

BEYOĞLU'nda, değnekçilik yaparak, sürücülerden 15 lira isterken kameraya görüntüleri yansıyan kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda mesken tutan değnekçinin seyir hakindeyken yavaşlayan sürücülere yer göstererek 15 lira istediği anlar kameralara yansımıştı. Görüntülerin ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri harekete geçti. 

Değnekçilik yaptığı tespit edilen Murat K. gözaltına alındı. Şüpheli, "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek"ten adli işlem yapılmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

- İstanbul
Beyoğlu'nda 15 liralık tarife uygulayan değnekçi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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