BEYOĞLU'NDA 1 KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

26.01.2020 21:39 | Son Güncelleme: 26.01.2020 21:39

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Beyoğlu'nda sokakta yürüyen bir kişi kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vurularak yaralandı. Polis, güvenlik kameralarından saldırganı bulmaya çalışıyor.

Olay, saat 20.30 sıralarında, Kadımehmet Efendi Mahallesi, Kurt Çelebi Camii Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen S.A. Kurt Çelebi Camii'nin yan sokağına geldiğinde silahlı saldırıya uğradı.

BACAĞINDAN YARALANDISaldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.A. ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİ SALDIRGANIN PEŞİNDEÇevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntü Dökümü: --------------Olay yeri-Yaralının ambulansa bindirilmesi-Polis ekiplerinin çalışması-Polisin güvenlik şeridi çekmesi-Toplanan vatandaşlar-Balkondan bakan vatandaşlar-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA