Beyoğlu'nda 1 Dakika Süren Market Soygunu Güvenlik Kamerasında

Zeki GÜNAL / İSTANBUL, ( DHA) BEYOĞLU'nda geçtiğimiz cuma günü maskeli 4 kişi tarafından soyulan marketin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Piyalepaşa'da 30 Haziran Cuma günü maskeli 4 soyguncu silah çekerek girdikleri marketten 400 TL alarak kayıplara karışmıştı. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde soygunculardan biri silah çekerek markete giriyor ve kasadan paraları alıyor. Diğer soyguncular da giriş kapısında durdukları ve etrafı gözetledikleri de güvenlik kamerasına yansıyor. Ayrıca yoldan geçen vatandaşların da maskeli soygunculara hiç bakmadan yollarına devam ettikleri görülüyor. 1 dakika süren olayda 4 soyguncu kasadaki 400 TL'yi alıp yaya olarak kaçıyor.