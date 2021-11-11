Beyoğlu'na yeni mahalle bahçesi; 2023 fidan toprakla buluşacak

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - Vatandaşlara kendi mahallelerinde yeni yaşam alanları sunmak için hayata geçirilen mahalle bahçelerinin en büyüğü Küçük Piyale Mahallesi'nde açıldı. Ayrıca, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla Beyoğlu'nun dört bir yanında "2023" adet zeytin ağacı fidanının toprakla buluşacağı ifade edildi.

Beyoğlu Belediyesi, Daha Yeşil Bir Beyoğlu sloganıyla hayata geçirdiği "Mahalle Bahçeleri" projesine bir yenisini daha ekledi. Proje kapsamında inşa edilen "Küçük Piyale Mahalle Bahçesi" 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız açılış töreninin ardından çocuklarla birlikte yeni açılan bahçeye zeytin ağacı fidanı dikti.

Ayrıca '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla Beyoğlu'nun dört bir yanında bulunan parklarda, bahçelerde, yeşil alanlarda ve okul bahçelerinde toplamda "2023" adet zeytin ağacı fidanının toprakla buluşturulacağı belirtildi.