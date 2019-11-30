BEYOĞLU MASUMİYET MÜZESİNDE YANGIN (1)

30.11.2019 00:12 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:12

Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA

Beyoğlu'na bulunan Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların binayı sarması nedeniyle panik yaşanırken, sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Görüntü Dökümü:

--------Olay yerinden görüntüler

Kaynak: DHA