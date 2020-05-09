"Beyoğlu Kültür Yolu" projesi çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Beyoğlu Kültür Yolu" projesi çalışmaları devam ediyor

09.05.2020 16:07 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:12

Galata Kulesi'nin bulunduğu meydanı turizm açısından daha değerli hale getirmek ve kültür sanat etkinliklerinin başlangıç noktası yapmak hedefiyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Galata Kulesi'nin bulunduğu meydanı turizm açısından daha değerli hale getirmek ve kültür sanat etkinliklerinin başlangıç noktası yapmak hedefiyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi kapsamında yer alan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, tarihi Atlas Sineması ve Atatürk Kültür Merkezi'nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Galata-Port'tan Taksim Meydanı'na uzanan Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin Bakanlığın çalışmalarıyla bu sene içerisinde tamamlanması ve İstanbul ile Türkiye'nin kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim...
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi Haber
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Haber
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı
Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor
Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı
Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e "İkinci Dünya Savaşı" telefonu
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez
Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez
Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı
Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek
QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek
Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi
Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Deniz Gezmiş Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Şener Şen Sezen Aksu Pınar Altuğ
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Mayıs Avrupa Ak Parti
Şu an buradasınız: "Beyoğlu Kültür Yolu" projesi çalışmaları devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 17:21:37. #1.15#
title