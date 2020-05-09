"Beyoğlu Kültür Yolu" projesi çalışmaları devam ediyor

Galata Kulesi'nin bulunduğu meydanı turizm açısından daha değerli hale getirmek ve kültür sanat etkinliklerinin başlangıç noktası yapmak hedefiyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.