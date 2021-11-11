Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde etkinlikler sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor - Haberler
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Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde etkinlikler sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde etkinlikler sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

Geleneksel Sanatlar Derneği, festival bünyesinde "Mirasın İzinde" başlığı altında sergiler, atölyeler, söyleşiler ve konserler düzenliyor.

Taksim Camii Kültür Merkezi'nde, yarın saat 14.15'te Bahri Güngördü yönetiminde "Saladır Mümine" konseri dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun sahne alacağı konserde, Türk müziğinden çeşitli örnekler yorumlanacak.

"Mirasın İzinde" etkinlikleri,"beyoglukulturyolu.com" internet sitesi ve mobil uygulamadan takip edilebiliniyor.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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