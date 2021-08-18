Beyoğlu: "Kerbela, Müslümanların ortak matemidir"

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, minik çocuklarla hazırladığı Aşure Günü etkinliğine katıldı.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, minik çocuklarla hazırladığı Aşure Günü etkinliğine katıldı.

Bağlar Kaymakamlığı'na bağlı Aile Destek Merkezleri tarafından hazırlanan Aşure Günü etkinliğine katılan Başkan Beyoğlu, aşurenin hazırlanmasında emeği olan minik aşçılarla sohbet ederek duyarlı davranışları ve çalışkanlıklarından dolayı çocukları, ailelerini ve merkezin çalışanlarını tebrik etti. Minik çocukların desteğiyle hazırlanan Aşure Günü etkinliğine eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte katılarak vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikramında bulunan AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kerbela olayının Müslümanların asırlardır devam eden ortak hüznü olduğunu söyleyerek yeni fitnelere yol açmamak için çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Beyoğlu, "Halkımızın ve tüm İslam aleminin Muharrem Ayı'nı ve Aşure Günü'nü tebrik ediyor, bugün hala yüreğimizi dağlayan Kerbela şehitlerini rahmet ve minnetle anıyorum. Allah, İslam dünyasını yeni fitnelerden muhafaza eylesin. Müslümanlar için mübarek sayılan bir zaman dilimi içerisinde yer alıyoruz. Muharrem Ayı orucumuzu ve ibadetlerimizi eda ediyoruz. Aşure Günü de bu ayla özdeşleşmiş güzel bir ikram ve yardımlaşma örneğidir. Tabi bir de bu ayda gerçekleşmiş olan Müslümanların ortak hüznü ve matemi olarak değerlendirdiğimiz, Kerbela Olayı. Peygamber efendimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin ve kendisiyle beraber şehit edilen Ehl-i Beytin acısı bugün hala hepimizin yüreğini dağlıyor. Allah, yeni fitnelerin önüne geçmek için bu fitneden ders çıkarmamızı nasip etsin. Müslümanların bundan ders çıkararak kendi aralarındaki birlik ve beraberliği yeniden tesis etmesi lazım, bu vesileyle başta ülkemiz ve Bağlar halkımız olmak üzere tüm İslam dünyasının Muharrem Ayı'nı ve Aşure Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ederek, Hz. Hüseyin efendimiz ve Kerbela şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Allah, İslam dünyasına başka Kerbelalar ve yeni fitneler yaşatmasın" dedi.

Karacadağ Bulvarı'nda esnafla samimi buluşma

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun, ilçe genelinde vatandaşlar ve esnaflarla sürdürdüğü buluşmalarda yaşanan sıcak tablolar ve samimi kareler dikkat çekiyor.

Beyoğlu, aşure etkinliği sonrası baştan sona kadar gezerek vatandaşlarla tek tek sohbet edip sorun ve taleplerini dinlediği Karacadağ Bulvarı'nda kendisini güler yüzlü görüntülerle karşılayan esnaflara teşekkür etti. Esnaflar da, "Sizi her zaman halkın içerisinde görüyoruz, bundan mutlu oluyoruz. İyi günde ve kötü günde her zaman bu tabloyu ortaya koymanız bizim enerjimizi de artırıyor" ifadelerini kullanarak sorunlara getirdiği çözüm odaklı yaklaşım için teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı