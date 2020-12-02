DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

İSTİKLAL Caddesi için yarından itibaren geçerli olmak üzere en fazla 7 bin kişinin giriş yapabileceği açıklandı.

İSTİKLAL Caddesi için yarından itibaren geçerli olmak üzere en fazla 7 bin kişinin giriş yapabileceği açıklandı. Beyoğlu Kaymakamlığı, İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin aldığı karara göre cadde girişleri fiziki engellerle kontrol altına alınacak, yoğunluğun aşıldığını tespit etmesi durumunda kişilerin caddeye girişi durdurulacak.

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi dün saat 15.30'da Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbir ve önlemler değerlendirildi. Toplantıda yoğunluğun fazla olduğu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni ek tedbirler alındı. Buna göre yarın sabah saat 10.00'dan geçerli olmak üzere İstiklal Caddesi'nin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanı'na kadar olan kısmının girişlerinin fiziki engellerle kontrol altına alınacağı, kontrol altına alınacak kısmının uzunluğunun 1500 metre, ortalama genişliğinin 14 metre ve toplam alanının 21000 metrekare olması nedeniyle her 3 metrekareye 1 kişi, toplam 7000 kişinin bu alanda aynı anda bulunabileceği, caddede kolluk ve zabıtanın mesafe kontrollerinde belirlenen yoğunluğun aşıldığını tespit etmesi durumunda kişilerin caddeye girişini durdurulacağı açıklandı.

POLİS VE ZABITA UYARACAK

Ayrıca, kişilerin yürürken yüz yüze gelmelerini engellemek, bulaş riskini azaltmak için İstiklal Caddesi üzerinde tramvay yolu orta nokta alınarak kişilerin gidiş yönüne göre yolun sağından yürümelerine, cadde üzerinde sosyal mesafenin azaldığı, toplanmaların olduğu yerlerde kişilerin kolluk ve zabıta tarafından uyarılmasına, cadde üzerinde izinli seyyar satış yapan kestane, simit vb. satıcıların etraflarında sosyal mesafeyi ihlal edecek tarzda birikme ve toplanmalar olduğu takdirde zabıta tarafından esnafa ait tezgah ve araçların geçici olarak ara sokaklarda uygun noktalara alınmasına karar verildi. Kararın emniyet ve zabıta yayın araçları ile İstiklal Caddesi üzerinde duyurulması ve basın yayın kuruluşları ile paylaşılacağı, alınan kararlara uymayanlara ise 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

Görüntü dökümü: ----------------Geçen Cumartesi caddenin havadan çekilen görüntüleri

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2- BEYOĞLU KAYMAKAMI; İSTİKLAL CADDESİ'NDE UYGULANACAK 7 BİN KİŞİ KURALINI DEĞERLENDİRDİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İSTANBUL DHAKoronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yarından itibaren uygulanmak üzere İstiklal Caddesi'ne 7 bin kişi alınmasına ve caddenin geliş ve gidiş olarak ayarlanmasına karar verildi. 7 bin kişi kuralını değerlendiren Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, "Bu kararı almak bizim için zordu. Esnafımızdan, buraya gezmeye gelen vatandaşlarımızdan ve yabancı misafirlerimizden bu kararı anlayışla karşılamalarını bekliyoruz." dedi.Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında toplanan Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Meclisi insanların yoğun olduğu yerler hakkında bazı kararlar aldı. Alınan kararlara göre yarından itibaren geçerli olmak üzere İstiklal Caddesi'ne en fazla 7 bin kişinin giriş yapabileceği açıklandı. Kararı değerlendiren Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, "İstiklal Caddemiz ülkemizin en kalabalık caddelerinden birisi. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından çok sayıda insan buraya gezmeye görmeye geliyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında yoğun cadde ve sokaklarda metrekare ölçeğinde kısıtlamalar getirilebileceği şeklinde bir karar vardı. Biz de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak bu konuyu değerlendirdik. İstiklal Caddesi'nin Tünel Meydanı'na kadar olan kısmında her üç metrekareye bir kişi olacak şekilde, aynı anda 7 bin kişinin caddede bulunabileceği şeklinde karar aldık. Bu kararı polis ve zabıta eşliğinde ve fiziki bariyer engellerle uygulamaya çalışacağız." dedi.

"VATANDAŞIMIZDAN HASSASİYET BEKLİYORUZ"

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, "Bizim hedefimiz burada ceza vermeden vatandaşımızın desteğiyle bu kararı uygulamaya çalışmak. Bu kararı almak bizim için zordu. Esnafımızdan, buraya gezmeye gelen vatandaşlarımızdan ve yabancı misafirlerimizden bu kararı anlayışla karşılamalarını bekliyoruz. Bu konuda aldığımız karalara riayet etmelerini bekliyoruz. Aynı kararla birlikte insanların yüz yüze karşılıklı yürümelerini engellemek için tramvay hattı esas olmak üzere kişilerin sağdan yürümelerine karar verdik. Belediyemiz stickerler ile gerekli işaretlemeleri yapacak. Zaman zaman seyyar satıcıların etrafında da toplanma olabiliyor. Onlara da müdahale edilmesi yönünde karar aldık. Vatandaşımızdan hassasiyet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı