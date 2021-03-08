Beyoğlu İlçe Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki ailelere 8 Mart ziyareti
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Beyoğlu İlçe Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki ailelere 8 Mart ziyareti

08.03.2021 14:36 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:41
Beyoğlu İlçe Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki ailelere 8 Mart ziyareti

İstanbul Beyoğlu İlçe Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile eşi Seyhan Yıldız, geldikleri Diyarbakır'da HDP önünde evlat nöbeti tutan aileleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret etti.

İstanbul Beyoğlu İlçe Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile eşi Seyhan Yıldız, geldikleri Diyarbakır'da HDP önünde evlat nöbeti tutan aileleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret etti.

Eşiyle birlikte ailelerle tek tek görüşen Başkan Yıldız, annelere karanfil vererek acılarını paylaştığını ifade ederek açıklama yaptı. Bugün buraya bir Anadolu evladı olarak, bir annenin evladı olarak bulunduğu belirten Başkan Yıldız, "Burada bulunan annelerimiz evlatlarını hasretle bekliyorlar. PKK terör örgütü tarafından çocukları dağa kaçırılan ve bu anaların yüreğini yakan bütün terör örgütlerini lanetlediğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

"Terör örgütünün siyasi uzantısına methiyeler dizenler de buraya gelsinler"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun HDP Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlamasına tepki gösteren Başkan Yıldız, "Bu anaların yüreği yanıyor, bu anaların yüreği yanarken terör örgüte destek veren siyasi partinin eş genel başkanının kadınlar günü kutlamak suretiyle safını belli eden tüm siyasilerde burada yüreği yanan anneleri de görmelerini bekliyorum. Oturdukları yerden HDP'nin eş genel başkanına düzeleme yapanlar ve onların kadınlar günü kutlayanlar buradaki anneleri de görmelerini tekrarlamak istiyorum. Buradaki anneler evlatlarını yetiştirdiler ve bende bu annelere destek vermek için buradayım. Çünkü biz insanoğluyuz ve buradaki anneler ile kadınlar vatan için mücadele eden kadınların kadınlar günü kutluyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından bir süre ailelerle görüşen Başkan Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız, daha sonra bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Beyoğlu İlçe Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki ailelere 8 Mart ziyareti
Beyoğlu İlçe Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki ailelere 8 Mart ziyareti
Beyoğlu İlçe Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki ailelere 8 Mart ziyareti
Beyoğlu İlçe Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki ailelere 8 Mart ziyareti
Beyoğlu İlçe Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki ailelere 8 Mart ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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