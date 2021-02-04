Beyoğlu halkından 'esnafın yanıdayız' desteği
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Beyoğlu halkından 'esnafın yanıdayız' desteği

04.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:32
Beyoğlu halkından 'esnafın yanıdayız' desteği

Beyoğlu Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren mahalle esnafına destek olmak amacıyla 'Beyoğlu Halkı Esnafının Yanında' kampanyası başlattı.

Beyoğlu Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren mahalle esnafına destek olmak amacıyla 'Beyoğlu Halkı Esnafının Yanında' kampanyası başlattı.

Beyoğlu Belediyesi "Salgın sürecini dayanışma ile atlatalım, mahalle esnafımızı tercih edelim" sloganıyla 'Beyoğlu Halkı Esnafının Yanında' projesini hayata geçirdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız kampanyaya kendi yaşadığı Beyoğlu Sütlüce Mahallesi'nden başladı. Başkan Yıldız vatandaşları, pazarcıları ve mahalle esnafını tek tek gezerek uyarılarda bulundu.

Beyoğlu Sütlüce Mahallesi'ndeki esnafları tek tek gezen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün Beyoğlumuzun 45 mahallesinde "Beyoğlu Halkı Esnafının Yanında' projesini başlattık. Vatandaşımız salgın döneminde sokağa çıkmama en yakın yerlerden alışveriş yapma gibi tercihlerde bulunuyor. Bazen de online üzerinden alışveriş yapıyor. Ama pandemi sürecinde yaşanan bu durum mahalle esnafını etkiliyor. Bizlerde vatandaş, esnaf dayanışmasını öne çıkarmak istiyoruz. İnanıyoruz ki halkımız esnafının yanında olacaktır. Bende bugün ikamet ettiğim Beyoğlu'nun Sütlüce Mahallesi'nde bulunan bakkaldan alışveriş yaptım. Bu millet çok zor günleri dayanışmayla atlattı. İnanıyorum ki devlet ve millet olarak el ele bu dönemleri de atlatacağız" dedi.

"FİYATLARIMIZ ÇOK YÜKSEK TUTMAMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ"

Belediyenin gerçekleştirdiği projeyi başarılı bulduğunu söyleyen Esnaf Sinan Köseoğlu, "Bu proje umarım kısa sürede olumlu sonuçlar verir.  Bizler mahalle esnafıyız. Vatandaşlarımıza her zaman daha iyi ürünler satmak için uğraşıyoruz. Fiyatlarımız çok yüksek tutmamaya özen gösteriyoruz" dedi.


Beyoğlu halkından 'esnafın yanıdayız' desteği
Beyoğlu halkından 'esnafın yanıdayız' desteği
Beyoğlu halkından 'esnafın yanıdayız' desteği
Beyoğlu halkından 'esnafın yanıdayız' desteği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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