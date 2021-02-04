"Beyoğlu Halkı Esnafının Yanında" kampanyası Sütlüce'den başlatıldı

Beyoğlu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde mahalle esnafına destek olmak amacıyla "Beyoğlu Halkı Esnafının Yanında" kampanyasını hayata geçirdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Sütlüce Mahallesi'nden başlatılan kampanyaya esnaftan alışveriş yaparak destek verdi.

Esnafı ziyaret eden Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beyoğlu'nun 45 mahallesinde söz konusu projeyi başlattıklarını, kampanyaya destek için ikamet ettiği Sütlüce Mahallesi'nde bulunan bakkaldan alışveriş yaptığını söyledi.

Bakkaldan alışveriş yaparken fiyatlara baktığını, pandemi döneminde temel ihtiyaç malzemelerini almayı tercih ettiklerini belirten Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı esnafla dayanışmaya ilçede yaklaşık bir yıldır destek verdiklerini kaydetti.

Yıldız, mahalleden alışveriş çağrısı yaparak, "Salgın döneminde dijital olarak ya da telefonla vatandaşlar alışverişini yapıyorlar. Bu süreçte mahalle esnafının da düşünülmesi ve desteklenmesi lazım. Bu dayanışma üzerine Beyoğlu'nda bir kampanya başlattık. Mahalle esnafından alışveriş yapalım. Gün dayanışma günüdür." dedi.

Pazarı gezerken esnafla da sohbet eden Yıldız, fiyatların ürünün önünde görülmesi gerektiğini söyledi.

Yıldız, mahalle semt pazarlarından vatandaşların günlük sebzesini alma imkanı olduğunu, mevsimine göre sebze ve meyvelerin daha uygun fiyatlarla satıldığını belirtti.

Semt pazarlarının yanında olduklarını ifade eden Yıldız, "Her şeyin kurallarına uygun olması gerekiyor. Vatandaş geldiğinde, aldığı ürünün fiyatını ve teraziyi gördüğünde kaç gram geldiğini bilmesi lazım." diye konuştu.

"Önemli olan vatandaşımızı fiyatlar karşısında ve enflasyonun altında ezdirmemek"

Yıldız, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbetinde de şunları kaydetti:

"Aldığımız temel gıda maddeleri konusunda, Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz gün hassasiyetini ifade etti. Fiyatlarla oynanmaması konusunda asla müsamahakar davranmayacağımızı ifade ettiler. Burada önemli olan vatandaşımızı fiyatlar karşısında ve enflasyonun altında ezdirmemek. Mümkün olduğu kadar da fiyatlarda oynamayı engellemek. Bugün itibarıyla gün dayanışma günü. 'Alışverişimizi kendi esnafımızdan yapalım' diyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici