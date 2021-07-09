Beyoğlu, "Diyarbakır dünya liderini bağrına bastı"
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Beyoğlu, "Diyarbakır dünya liderini bağrına bastı"

Beyoğlu, 'Diyarbakır dünya liderini bağrına bastı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır programını değerlendiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakırlıların büyük bir coşku ile Erdoğan'ı bağrına bastığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır programını değerlendiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakırlıların büyük bir coşku ile Erdoğan'ı bağrına bastığını söyledi.

Erdoğan'ın cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetlerini Diyarbakır'a kazandırdığını belirten Başkan Beyoğlu, belediye olarak da bu değişimin gereğini yaptıklarını dile getirdi. Başkan Beyoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'a karşı derin bir muhabbeti var. İki buçuk yıl sonra geldiği kentimizde her zamanki gibi coşku ve sevgi ile karşılandı. Halkımızın yoğun bir ilgisi vardı. Bütün bunların nedeni dünya mazlumlarının umudu Cumhurbaşkanımızın cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma hamlesi ve hizmetlerini kazandırmasıdır. Bağlar Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları ve desteğiyle büyük bir değişime imza atarak HDP zihniyetinin 20 yılda yapılamayan hizmetleri iki buçuk yılda hayata geçirdik" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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