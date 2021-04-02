"Beyoğlu Dijital Kütüphane" yenilenen haliyle hizmete girdi
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"Beyoğlu Dijital Kütüphane" yenilenen haliyle hizmete girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Beyoğlu Dijital Kütüphane' yenilenen haliyle hizmete girdi

Türkiye'nin ilk dijital kütüphanelerinden birisi olan "Beyoğlu Dijital Kütüphane" yenilenen haliyle Kütüphaneler Haftası'nda yeniden kullanıcıların hizmetine sunuldu.

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Türkiye'nin ilk dijital kütüphanelerinden birisi olan "Beyoğlu Dijital Kütüphane" yenilenen haliyle Kütüphaneler Haftası'nda yeniden kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'nin ilk dijital kütüphanelerinden birisi olan "Beyoğlu Dijital Kütüphane" yenilenen haliyle Kütüphaneler Haftası'nda yeniden yayına girdi. 7'den 70'e herkesin bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişebildiği dijital kütüphanede; hukuktan sağlık bilimlerine, ekonomiden dil ve edebiyata, mimarlıktan mühendisliğe 28 kategori bulunuyor. Kullanıcılar, Beyoğlu Belediyesi Kütüphane Uygulamasını IOS ve Android marketten cep telefonlarına ve tabletlerine indirerek 300 yayınevinin 25 binden fazla Türkçe e-kitabına ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

7 Gün 24 saat kesintisiz erişim sağlanabiliyor

Kullanıcılar, Beyoğlu Dijital Kütüphane'ye kontrollü ve güvenli bir biçimde istedikleri yerden diledikleri zaman 7 gün 24 saat kesintisiz erişim sağlayabiliyor. Sürekli genişleyen koleksiyona sahip olan dijital kütüphanede, kullanıcının bilgiye kolayca ulaşabilmesini sağlayan birçok özellik de bulunuyor. Bir yayın aynı anda sınırsız sayıda kullanıcı tarafından kullanılabiliyor ve ödünç alınabiliyor. Kullanıcı sistem üzerinde kendine özel bir hesap ve kitaplık oluşturabiliyor. Arama yapma seçenekleri de bulunan dijital kütüphanede ayrıca kullanıcıya not alabilme ve okumaya kaldığı yerden devam edebilmesi imkanı da sunuluyor.

Dijital kütüphane özelleştirilebiliyor

Beyoğlu Dijital Kütüphane'de kullanıcılar ana sekmelerini özelleştirerek ilgi alanlarına göre farklı sekmeler oluşturabiliyor. Dijital Kütüphanenin bir diğer özelliği ise, kullanıcılara dilediği PDF, ePub ve video içeriklerini sisteme dahil edebilme ve dilediği kullanıcı gruplarına atama yapabilme imkanı sunması. Ayrıca kullanıcılar; okuma oturumları, okunan kitaplar, güncel kullanım bilgileri ve video görüntülenmelerini yönetim panelinden takip ederek raporlayabiliyor. Klasik kütüphanelerde basılı kaynaklar için gereken mekandan ve personel sayısında tasarruf etme imkanı sağlayan Dijital Kütüphane, benzeri işleri yapan kütüphanecilerin işlerini de kolaylaştırması açısından büyük önem taşıyor. - İSTANBUL

'Beyoğlu Dijital Kütüphane' yenilenen haliyle hizmete girdi
'Beyoğlu Dijital Kütüphane' yenilenen haliyle hizmete girdi
'Beyoğlu Dijital Kütüphane' yenilenen haliyle hizmete girdi
'Beyoğlu Dijital Kütüphane' yenilenen haliyle hizmete girdi
'Beyoğlu Dijital Kütüphane' yenilenen haliyle hizmete girdi
'Beyoğlu Dijital Kütüphane' yenilenen haliyle hizmete girdi
'Beyoğlu Dijital Kütüphane' yenilenen haliyle hizmete girdi
'Beyoğlu Dijital Kütüphane' yenilenen haliyle hizmete girdi
'Beyoğlu Dijital Kütüphane' yenilenen haliyle hizmete girdi
'Beyoğlu Dijital Kütüphane' yenilenen haliyle hizmete girdi
'Beyoğlu Dijital Kütüphane' yenilenen haliyle hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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