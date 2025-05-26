Beyoğlu deprem risk haritası! Beyoğlu depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

Beyoğlu deprem risk haritası! Beyoğlu depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında yayımladığı "Beyoğlu Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", ilçenin deprem riskine ilişkin kapsamlı analizler sunuyor. Raporda yerel zemin durumu, bina yaşı, yapı türleri ve olası can kaybı gibi kritik veriler ayrıntılı şekilde değerlendiriliyor. Peki, Beyoğlu depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi? İşte, Beyoğlu deprem riski haritası!

Beyoğlu deprem riski haritası! İstanbul'un tarihi ve merkezi ilçelerinden Beyoğlu, kültürel dokusu kadar deprem riskiyle de gündemde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle hazırlanan "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)" kapsamında, 2020 yılında yayımlanan kitapçıkta Beyoğlu ilçesi için olası deprem senaryoları ve muhtemel kayıplar mahalle ölçeğinde değerlendiriliyor. Rapor, Mw=7.5 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerinden oluşturuldu.

BEYOĞLU DEPREM RİSK HARİTASI

Beyoğlu'nda yapılan analizler, ilçedeki yapı stokunun büyük kısmının eski olduğuna işaret ediyor. Rapora göre yapıların %62'si 1980-2000 yılları arasında, %29'u 2000 sonrası ve %9'u 1980 öncesinde inşa edilmiş. Kat sayısı bakımından ise yapıların %59'u 5-8 kat, %40'ı 1-4 kat ve yalnızca %1'i 9 kat ve üzeri binalardan oluşuyor. Bu veriler, olası bir depremde yapısal dayanıklılığın sınırlı olabileceğine işaret ediyor.

Beyoğlu deprem risk haritası! Beyoğlu depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?Beyoğlu İlçesi Vs30 Dağılımı

BEYOĞLU DEPREM BÖLGESİ Mİ, DEPREME DAYANIKLI MI?

Senaryo depremi olan Mw=7.5 büyüklüğündeki bir depremde Beyoğlu ilçesinde:

841 bina çok ağır hasar,

3.132 bina ağır hasar,

7.158 bina orta hasar alabilir.

Toplamda 11.131 binada orta ve üstü düzeyde hasar beklenmektedir. Aynı senaryoda ilçede:

150 can kaybı,

609 ağır yaralı,

1.141 kişi hastanede tedavi gerektirecek şekilde yaralı,

2.217 hafif yaralı beklenmektedir.

Bu tablo, Beyoğlu'nun deprem açısından riskli bir ilçe olduğunu ortaya koymaktadır.

Beyoğlu deprem risk haritası! Beyoğlu depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

BEYOĞLU'NDA DEPREM RİSKLİ MAHALLELER, DEPREME DAYANAKLI YERLER

Beyoğlu'nda en fazla çok ağır hasarlı bina tahmin edilen mahalleler şunlardır:

Keçeci Piri: 39 çok ağır hasarlı bina

Sütlüce: 39

Hacıahmet: 38

Piripaşa: 55

Örnektepe: 45

En çok can kaybı beklenen mahalleler ise:

Keçeci Piri: 13 can kaybı

Piripaşa: 14

Kaptanpaşa: 11

Sütlüce: 8

İstiklal: 8

Daha az riskli, nispeten güvenli mahalleler arasında ise Evliya Çelebi, Müeyyedzade, Tomtom, Kamer Hatun ve Şehit Muhtar yer alıyor. Bu mahallelerde hem hasar hem de can kaybı tahminleri oldukça düşüktür.

Beyoğlu deprem risk haritası! Beyoğlu depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

BEYOĞLU DEPREM ZEMİN HARİTASI

Beyoğlu ilçesinde yerel zemin koşulları, ortalama kesme dalgası hızı (Vs30) üzerinden değerlendirilmiştir. Vs30 değeri, zemin dayanıklılığı konusunda önemli bir parametredir. Rapora göre ilçenin bazı bölgelerinde Vs30 değeri düşüktür ve bu bölgeler depremde daha fazla sarsıntı yaşayabilir.

Senaryo depremi için elde edilen zemin bağımlı medyan en büyük yer ivmesi (PGA) ve yer hızı (PGV) haritalarında, özellikle denize yakın ve dolgu alanlara yakın mahallelerde sarsıntı etkisinin daha büyük olacağı öngörülmektedir. Bu da zemin yapısının depremin etkisini artırabileceğini göstermektedir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi: Bugün de karnımız doydu

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu

Sezonu 3 puanla noktaladı! İşte Terim'in Suudi Ligi'ndeki sıralaması
Hatayspor'dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer

Fenerbahçe'de tarihi hezimet! Hatayspor gol oldu yağdı
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak

Memurlara büyük müjde! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.