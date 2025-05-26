Beyoğlu deprem risk haritası! Beyoğlu depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

Beyoğlu deprem riski haritası! İstanbul'un tarihi ve merkezi ilçelerinden Beyoğlu, kültürel dokusu kadar deprem riskiyle de gündemde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle hazırlanan "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)" kapsamında, 2020 yılında yayımlanan kitapçıkta Beyoğlu ilçesi için olası deprem senaryoları ve muhtemel kayıplar mahalle ölçeğinde değerlendiriliyor. Rapor, Mw=7.5 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerinden oluşturuldu.

BEYOĞLU DEPREM RİSK HARİTASI

Beyoğlu'nda yapılan analizler, ilçedeki yapı stokunun büyük kısmının eski olduğuna işaret ediyor. Rapora göre yapıların %62'si 1980-2000 yılları arasında, %29'u 2000 sonrası ve %9'u 1980 öncesinde inşa edilmiş. Kat sayısı bakımından ise yapıların %59'u 5-8 kat, %40'ı 1-4 kat ve yalnızca %1'i 9 kat ve üzeri binalardan oluşuyor. Bu veriler, olası bir depremde yapısal dayanıklılığın sınırlı olabileceğine işaret ediyor.

Beyoğlu İlçesi Vs30 Dağılımı

BEYOĞLU DEPREM BÖLGESİ Mİ, DEPREME DAYANIKLI MI?

Senaryo depremi olan Mw=7.5 büyüklüğündeki bir depremde Beyoğlu ilçesinde:

841 bina çok ağır hasar,

3.132 bina ağır hasar,

7.158 bina orta hasar alabilir.

Toplamda 11.131 binada orta ve üstü düzeyde hasar beklenmektedir. Aynı senaryoda ilçede:

150 can kaybı,

609 ağır yaralı,

1.141 kişi hastanede tedavi gerektirecek şekilde yaralı,

2.217 hafif yaralı beklenmektedir.

Bu tablo, Beyoğlu'nun deprem açısından riskli bir ilçe olduğunu ortaya koymaktadır.

BEYOĞLU'NDA DEPREM RİSKLİ MAHALLELER, DEPREME DAYANAKLI YERLER

Beyoğlu'nda en fazla çok ağır hasarlı bina tahmin edilen mahalleler şunlardır:

Keçeci Piri: 39 çok ağır hasarlı bina

Sütlüce: 39

Hacıahmet: 38

Piripaşa: 55

Örnektepe: 45

En çok can kaybı beklenen mahalleler ise:

Keçeci Piri: 13 can kaybı

Piripaşa: 14

Kaptanpaşa: 11

Sütlüce: 8

İstiklal: 8

Daha az riskli, nispeten güvenli mahalleler arasında ise Evliya Çelebi, Müeyyedzade, Tomtom, Kamer Hatun ve Şehit Muhtar yer alıyor. Bu mahallelerde hem hasar hem de can kaybı tahminleri oldukça düşüktür.

BEYOĞLU DEPREM ZEMİN HARİTASI

Beyoğlu ilçesinde yerel zemin koşulları, ortalama kesme dalgası hızı (Vs30) üzerinden değerlendirilmiştir. Vs30 değeri, zemin dayanıklılığı konusunda önemli bir parametredir. Rapora göre ilçenin bazı bölgelerinde Vs30 değeri düşüktür ve bu bölgeler depremde daha fazla sarsıntı yaşayabilir.

Senaryo depremi için elde edilen zemin bağımlı medyan en büyük yer ivmesi (PGA) ve yer hızı (PGV) haritalarında, özellikle denize yakın ve dolgu alanlara yakın mahallelerde sarsıntı etkisinin daha büyük olacağı öngörülmektedir. Bu da zemin yapısının depremin etkisini artırabileceğini göstermektedir.