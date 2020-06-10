- Beyoğlu'da şüpheli çanta paniği- Fünyeyle patlatıldı
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- Beyoğlu'da şüpheli çanta paniği- Fünyeyle patlatıldı

- Beyoğlu'da şüpheli çanta paniği Fünyeyle patlatıldı Beyoğlu'da kaldırıma bırakılmış şüpheli bir çanta paniğe neden oldu.

10.06.2020 17:18 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:23

- Beyoğlu'da şüpheli çanta paniği

Fünyeyle patlatıldı

İSTANBUL - Beyoğlu'da kaldırıma bırakılmış şüpheli bir çanta paniğe neden oldu. Olay yerine gelen

bomba imha uzmanı tarafında patlatılan çantanın işi boş çıktı.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Bankalar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda bırakılmış çantayı fark eden vatandaşlar durumdan şüphelenerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak yolu trafiğe kapattı. Ardından olay yerine bomba imha uzmanı istendi. Kısa sürede caddeye gelen uzman, özel kıyafetlerini giyerek çantanın yanına gitti. Çevre güvenliği tamamen alındıktan sonra, kaldırım üzerine bırakılan çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Evrak çantasının içi boş çıktı.

Öte yandan, bombanın patlatıldığı anlarda ve öncesinde vatandaşlar olan biteni merakla gözlerle izledi. Çantanın patlatılmasıyla birlikte cadde tekrar trafiğe açıldı.

- Beyoğlu'da şüpheli çanta paniği- Fünyeyle patlatıldı

Kaynak: İHA

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