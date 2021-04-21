Beyoğlu'nda salgını hiçe sayarak eğlenceye dalan 70 kişiye ceza yağdı

Beyoğlu'nda salgını hiçe sayarak eğlenceye dalan 70 kişiye ceza yağdı Beyoğlu'nda iş yeri denetimi ve Covid-19 tedbirleri ile ilgili yürütülen çalışmalarda, kuralları ihlal eden 70 kişiye 242 bin lira para cezası uygulandı.

Beyoğlu'nda salgını hiçe sayarak eğlenceye dalan 70 kişiye ceza yağdı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda iş yeri denetimi ve Covid-19 tedbirleri ile ilgili yürütülen çalışmalarda, kuralları ihlal eden 70 kişiye 242 bin lira para cezası uygulandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, salgınla mücadele kapsamında İlçe genelinde bir dizi denetimlerde bulundu. Önceki gün halka açık eğlence ve istirahat yerlerine yapılan denetimlerde 2 işletme ve 2 kıraathanede sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uyulmadığı tespit edildi. Kapalı bulunulması gereken saatlere açık olarak faaliyet gösteren söz konusu 4 işletmede, yasağa rağmen masalarda yiyecek-içecek servisi yapıldığı, tedbirler kapsamında belirtilen yüzde 50 kapasite oranının aşıldığı belirlendi.

70 kişiye 242 bin 830 lira ceza

Denetimlerde 2 eğlence merkezi ve 2 kıraathanedeki toplam 70 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" gereğince 242 bin 830 lira idari para cezası işlemi uygulandı. "İşyeri Açma ve İşletme Ruhsatı" olmadığı tespit edilen bir işyeri ise Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR