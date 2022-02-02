Beyoğlu'da değnekçi operasyonu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İstanbul Beyoğlu'da değnekçilik yaparak araç sürücülerinden para alan bir şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Beyoğlu'da değnekçilik yaparak araç sürücülerinden para alan bir şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, değnekçilik diye tabir edilen korsan otoparkçılara yönelik denetimlerini arttırdı. Beyoğlu Miralay Şefikbey Sokak üzerine park etmek isteyen araç sürücülerinin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen Kenan S. isimli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne götürüldü. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa