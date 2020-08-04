Beyoğlu çevresinde değnekçilik yapan 7 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyoğlu çevresinde değnekçilik yapan 7 şüpheli gözaltına alındı

Beyoğlu çevresinde değnekçilik yapan 7 şüpheli gözaltına alındı İstanbul'da korsan otoparkçılık ve değnekçilik yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

04.08.2020 17:38 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:43

Beyoğlu çevresinde değnekçilik yapan 7 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'da korsan otoparkçılık ve değnekçilik yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden korsan otoparkçılık yapan ve değnekçilik yapanlara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Korsan otoparkçılık ve değnekçilikle ilgili çalışmalar yapıldığı kaydedilen açıklamada bu kapsamda Beyoğlu'ndaki çeşitli adreslerde değnekçilik yaptığı tespit edilen Ömer B., İbrahim D., Murat Ü., Fahrettin Ç., Muzaffer K., Erdi Ö. ve Murat B.'nin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerin makbuz veya herhangi bir belge vermeden aracını park etmek isteyen vatandaşlardan 10 TL park ücreti istedikleri, ücret vermek istemeyen vatandaşları araçlarına zarar gelebilme ihtimali olduğunu beyan ederek üstü kapalı tehdit ettikleri tespit edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı aktarıldı.

Beyoğlu çevresinde değnekçilik yapan 7 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Magazin
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi Dünya
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Ekonomi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi Güncel
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum 3. Sayfa
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz Politika
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir
Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Antalyalı turizmciler ikinci bayramını yaşamak için Rus turistleri bekliyor
Antalyalı turizmciler ikinci bayramını yaşamak için Rus turistleri bekliyor
Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Edirne'de sezonun ilk ayçiçeğini getiren çiftçiye 100 litre mazot hediye edildi
Edirne'de sezonun ilk ayçiçeğini getiren çiftçiye 100 litre mazot hediye edildi
HDP'li Işık hakkında fezleke hazırlandı, 8 yıla kadar hapsi isteniyor
HDP'li Işık hakkında fezleke hazırlandı, 8 yıla kadar hapsi isteniyor
Elektrikli scooter ile yola inen yandı: Polis ceza kesmeye başladı
Elektrikli scooter ile yola inen yandı: Polis ceza kesmeye başladı
Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek
Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı
Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Görme engelli eşini, çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü
Görme engelli eşini, çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü
Sivasspor, Jorge Felix ile iki yıllık sözleşme imzaladı
Sivasspor, Jorge Felix ile iki yıllık sözleşme imzaladı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Murat Kurum Deniz Demir Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza İzmir Karar Deprem
Şu an buradasınız: Beyoğlu çevresinde değnekçilik yapan 7 şüpheli gözaltına alındı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 17:43:00. #1.15#
title