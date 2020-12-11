Beyoğlu bir mahalle bahçesine daha kavuştu
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Beyoğlu bir mahalle bahçesine daha kavuştu

11.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:31

Beyoğlu bir mahalle bahçesine daha kavuştu 'Ayhan Kocaman Mahalle Bahçesi' hizmete açıldı Beyoğlu'nda hayata geçirilen 'Mahalle Bahçeleri' projesi kapsamında Ayhan Kocaman Mahalle Bahçesi vatandaşların kullanımına sunuldu.

Beyoğlu bir mahalle bahçesine daha kavuştu

'Ayhan Kocaman Mahalle Bahçesi' hizmete açıldı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda hayata geçirilen 'Mahalle Bahçeleri' projesi kapsamında Ayhan Kocaman Mahalle Bahçesi vatandaşların kullanımına sunuldu.

Beyoğlu Belediyesi hayata geçirdiği 'Mahalle Bahçeleri' projesi ile vatandaşlara kendi mahallelerinde yeni yaşam alanları sunuyor. Proje kapsamında bugüne kadar inşa edilen en büyük mahalle bahçelerinden birisi olan Ayhan Kocaman Mahalle Bahçesi, Kulaksız Mahallesi'nde hizmete açıldı. Açılışa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile mahalle sakinleri ve çocuklar katıldı. Başkan Yıldız, açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesti. Ardından bahçeye miniklerle birlikte fidan dikildi.

"Çocuklarımızın nefes almasına vesile olacak"

Parkın açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün mahallemizin bahçesinin açılışında bir aradayız. Bu park ve Beyoğlu'nda yapacağımız mahalle bahçelerimiz inanıyorum ki, çocuklarımızın nefes almasına vesile olacak. Gençlerimize buradan çağrım; buraları hep birlikte yeşillendireceğiz. Göreve geldiğimizden bu güne kadar mahalle bahçelerimizin açılmasına büyük gayret gösteriyoruz. Buralar çocuklarımızın neşeleneceği, nefes alma ortamı olacak" diye konuştu.

Beyoğlu bir mahalle bahçesine daha kavuştu
Beyoğlu bir mahalle bahçesine daha kavuştu
Beyoğlu bir mahalle bahçesine daha kavuştu
Beyoğlu bir mahalle bahçesine daha kavuştu
Beyoğlu bir mahalle bahçesine daha kavuştu
Beyoğlu bir mahalle bahçesine daha kavuştu
Beyoğlu bir mahalle bahçesine daha kavuştu
Beyoğlu bir mahalle bahçesine daha kavuştu
Beyoğlu bir mahalle bahçesine daha kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ

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