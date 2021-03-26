Beyoğlu'nda binalara tırmanarak giren hırsız otelde yakalandı

Beyoğlu'nda birine tırmanarak diğerine delikten girdiği binalarda hırsızlık yapan O.Ö. güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu 'nda birine tırmanarak diğerine delikten girdiği binalarda hırsızlık yapan O.Ö. güvenlik kamerasına yansıdı. Tırmanarak girdiği binadan arka taraftaki daireye giren hırsız buradan 2 laptop ve ziynet eşyaları çalarken, delikten girdiği 5 katlı binanın tüm dairelerindeki musluk, kapı kolu banyo bataryaları ve kapı dürbünlerini çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis şüpheliyi kaldığı otelde yakalayıp gözaltına aldı.

Olay, geçen hafta Cuma günü saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Şehit Muhtar Mahallesi Çorbacı Sokakta ilk olarak 5 katlı binanın altındaki demir korkuluğu kırarak içeri giren O.Ö. havalandırma boşluğundan yukarı çıkıp kaldırım taşıyla kırdığı banyo camından içeri girerek boş dairedeki musluk, kapı kolu banyo bataryaları ve kapı dürbünlerini çaldı. Daha sonra tüm katlara aynı şekilde giren O.Ö. buradaki benzer malzemeleri de çaldıktan sonra karşı binaya tırmanıp ikinci kattaki camı kırdıktan sonra çatı kısmından arka taraftaki bir daireye girerek buradan da 2 laptop ve ziynet eşyaları çaldı. Gündüz vakti yaşanan olay sonrası O.Ö. kayıplara karıştı.

OTELDE YAKALANDIPolis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, şüphelinin Beyoğlu'nda bir otelde kaldığını belirledi. O.Ö. bugün otelde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı