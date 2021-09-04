Beyoğlu Belediyesinin 27. Sünnet Şöleni Hasköy'de yapıldı
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Beyoğlu Belediyesinin 27. Sünnet Şöleni Hasköy'de yapıldı

Beyoğlu Belediyesinin 27. Sünnet Şöleni Hasköy'de yapıldı
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Beyoğlu Belediyesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 yıldır ara verilen toplu sünnet şölenini gerçekleştirdi.

Beyoğlu Belediyesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 yıldır ara verilen toplu sünnet şölenini gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliç'in kıyısındaki Hasköy Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 27. Sünnet Şöleni'nde 200 çocuğun sünnet töreni yapıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliğindeki şölende "Rafadan Tayfa" çizgi filminin oyuncuları ilçedeki çocuklarla buluştu.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Beyoğlu'nda ilk sıradaki gündemlerinin her zaman çocuklar, gençler ve kadınlar olduğunu belirtti.

İlçede doğan her çocuk için ailelerine ziyarette bulunduklarını aktaran Yıldız, "Yeni doğan bebeklerimizin ilk ihtiyaçları için ailelerin yanında oluyoruz. Eşim Seyhan Hanım da her doğan çocuğumuz için bir fidan dikimine öncülük ediyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız, ailelerin en özel günlerinden birinde komşularıyla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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