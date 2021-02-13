Beyoğlu Belediyesi "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Toplum" Semineri düzenleyecek
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Beyoğlu Belediyesi "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Toplum" Semineri düzenleyecek

13.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:51
Beyoğlu Belediyesi

Beyoğlu Belediyesi, çocukların sağlıklı olması konusunda gösterilen öneme dikkati çekmek için "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Toplum Semineri" yapacak.

Beyoğlu Belediyesi, çocukların sağlıklı olması konusunda gösterilen öneme dikkati çekmek için "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Toplum Semineri" yapacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, çocukların sağlıklı ve dinamik bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için seminer düzenleyecek.

Seminerde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Akçağıl tarafından çocuk beslenmesi, çocukluk çağı aşıları, kazadan korunma ile acil müdahale konuları anlatılacak.

Çevrim içi düzenlenecek seminere başvuralar belediyenin internet sitesinden yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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