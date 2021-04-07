Beyoğlu Belediyesi'nin "Engel Yok, Spor Var" projesinin kayıtlara başladı

Beyoğlu Belediyesi ile Haliç Üniversitesi tarafından düzenlenen "Engel Yok, Spor Var" projesinin kayıtları başladı.

Beyoğlu Belediyesi ile Haliç Üniversitesi tarafından düzenlenen "Engel Yok, Spor Var" projesinin kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engelli bireylerin topluma katılmasını sağlama ve fiziksel aktivitelerini doğru şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla düzenlenen projede kayıtlar başlatıldı.

Projede engelli vatandaşlar uzman eğitmenler eşliğinde spor yapacak. Çalışmaya katılan vatandaşların temel egzersiz hareketleri ve rekreasyon çalışmaları ile özgüven kazanması, aktif ve formda bireyler olarak hayatın olağan akışına uyum sağlaması hedefleniyor.

Derslere, belediyenin internet sitesinden de kayıt yapılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer