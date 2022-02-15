Beyoğlu Belediyesi'nin 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği - Haberler
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Beyoğlu Belediyesi'nin 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği

AA, Kerem Alp Eren Kaya - Güncel
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Beyoğlu Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlik kapsamında vatandaşların sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı veya özel mesaj ile gönderdikleri fotoğraflar, Galata Kulesine yansıtıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlik kapsamında vatandaşların sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı veya özel mesaj ile gönderdikleri fotoğraflar, Galata Kulesine yansıtıldı.

Beyoğlu Belediyesi'nin 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği

Beyoğlu Belediyesi'nin 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği

Beyoğlu Belediyesi'nin 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği

AA / Kerem Alp Eren Kaya - Güncel

Beyoğlu Belediyesi, Sevgililer Günü, Medya, Güncel, Haberler

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