Beyoğlu Belediyesi'nin 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği
AA, Kerem Alp Eren Kaya - Güncel
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Beyoğlu Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlik kapsamında vatandaşların sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı veya özel mesaj ile gönderdikleri fotoğraflar, Galata Kulesine yansıtıldı.
Beyoğlu Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlik kapsamında vatandaşların sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı veya özel mesaj ile gönderdikleri fotoğraflar, Galata Kulesine yansıtıldı.