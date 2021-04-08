Beyoğlu Belediyesi'nden profesyonel fotoğrafçılık eğitimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyoğlu Belediyesi'nden profesyonel fotoğrafçılık eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Beyoğlu Belediyesi'nden profesyonel fotoğrafçılık eğitimi

Beyoğlu Belediyesi BESMEK Eğitim Merkezleri'nde açtığı Fotoğrafçılık Kursu ile vatandaşlara profesyonel fotoğrafçılık eğitimi veriyor.

1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı
1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek

Beyoğlu Belediyesi BESMEK Eğitim Merkezleri'nde açtığı Fotoğrafçılık Kursu ile vatandaşlara profesyonel fotoğrafçılık eğitimi veriyor. Fotoğrafçılığa dair teknik bilgileri öğrenen kursiyerler, uygulamalı eğitimlerde ise Beyoğlu'nun tarihi mekanlarını gezerek fotoğraflıyorlar.

Beyoğlu Belediyesi tarafından ilçenin 15 farklı noktasında bulunan BESMEK Eğitim Merkezleri'nde açılan Kişisel Gelişim ve Meslek edindirme kurslarında eğitimler devam ediyor. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. En çok talep gören kurslardan bir tanesi de Fotoğraf Çekim ve Görsel Düzenleme Teknikleri Geliştirme Kursu oldu. Alanında uzman eğitmenlerden fotoğrafçılığa dair teknik bilgileri öğrenen kursiyerler, uygulamalı eğitimlerde ise Beyoğlu'nun tarihi mekanlarını gezerek fotoğraflıyorlar.

Profesyonel fotoğrafçılar yetiştiriliyor

Fotoğrafçılık eğitimleri; Özgecan Aslan Eğitim Merkezi, Alev Ofluoğlu Çıksalın Eğitim Merkezi, Bademlik Eğitim Merkezi, Piripaşa Eğitim Merkezi, Cihangir Eğitim Merkezi ve Kasımpaşa Eğitim Merkezi'nde veriliyor. Kursta; Fotoğraf makineleri, fotoğraf makinesi ayarları, fotoğrafta ışık, fotoğrafta kompozisyon, temel fotoğraf çekim teknikleri, fotoğraf düzenleme teknikleri ve arşivleme teknikleri başta olmak üzere fotoğrafçılığa dair her şey kursiyerlere öğretiliyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler fotoğraf stüdyolarında, reklam ajanslarında, gazete dergi gibi medya kuruluşlarında çalışabilme imkanına kavuşuyor. Ücretsiz olarak verilen eğitimlere katılmak isteyen kursiyerlerin, kursiyer.beyoglu.bel.tr adresi üzerinden kayıt yaptırmaları yeterli oluyor. - İSTANBUL

Beyoğlu Belediyesi'nden profesyonel fotoğrafçılık eğitimi
Beyoğlu Belediyesi'nden profesyonel fotoğrafçılık eğitimi
Beyoğlu Belediyesi'nden profesyonel fotoğrafçılık eğitimi
Beyoğlu Belediyesi'nden profesyonel fotoğrafçılık eğitimi
Beyoğlu Belediyesi'nden profesyonel fotoğrafçılık eğitimi
Beyoğlu Belediyesi'nden profesyonel fotoğrafçılık eğitimi
Beyoğlu Belediyesi'nden profesyonel fotoğrafçılık eğitimi
Beyoğlu Belediyesi'nden profesyonel fotoğrafçılık eğitimi
Beyoğlu Belediyesi'nden profesyonel fotoğrafçılık eğitimi
Beyoğlu Belediyesi'nden profesyonel fotoğrafçılık eğitimi
Beyoğlu Belediyesi'nden profesyonel fotoğrafçılık eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ersun Yanal Ümit Öztürk Ünal Karaman Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beyoğlu Belediyesi'nden profesyonel fotoğrafçılık eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 12:23:03. #1.14#
title