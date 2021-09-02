Beyoğlu Belediyesi'nden öğrencilere mezuniyet hediyesi
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Beyoğlu Belediyesi'nden öğrencilere mezuniyet hediyesi

Beyoğlu Belediyesi'nden öğrencilere mezuniyet hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu Belediyesi, liseden yeni mezun olan öğrencileri Boğaz turuna götürdü.

Beyoğlu Belediyesi, liseden yeni mezun olan öğrencileri Boğaz turuna götürdü. Arkadaşlarıyla birlikte müzik eşliğinde doyasıya eğlenerek mezuniyetlerini kutlayan öğrencilerin sevincine Başkan Yıldız da ortak oldu.

Beyoğlu'nda liseden yeni mezun olan öğrenciler, mezuniyetlerini Boğaz turunda kutladı. Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Valide Sultan Gemisi ile Karaköy İskelesinden mavi sulara açılan öğrenciler, İstanbul Boğazı'nın muhteşem atmosferinde güzel bir gün geçirdi. Arkadaşlarıyla birlikte yemek ve müzik eşliğinde eğlenip bol bol hatıra fotoğrafı çekilen öğrencilere Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşlik etti. Öğrencileri tebrik eden Başkan Yıldız, eğitimlerine üniversitede devam edecek olan öğrencilere de başarılar diledi.

"Biz hep yanınızda olacağız"

Öğrencilerin mezuniyet sevincini paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yıldız, "Bugün siz değerli gençlerimizle Boğaz gezisinde olmaktan ve heyecanınızı paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Gençler, eğitim hayatınızın neredeyse çoğu bitti. Size her baktığımda, o günlerime olan özlemim artıyor. Bundan sonraki hayatlarınızda başarılar diliyorum. Beyoğlu Belediyesi olarak hep yanınızda olacağız" dedi. - İSTANBUL

Beyoğlu Belediyesi'nden öğrencilere mezuniyet hediyesi
Beyoğlu Belediyesi'nden öğrencilere mezuniyet hediyesi
Beyoğlu Belediyesi'nden öğrencilere mezuniyet hediyesi
Beyoğlu Belediyesi'nden öğrencilere mezuniyet hediyesi
Beyoğlu Belediyesi'nden öğrencilere mezuniyet hediyesi
Beyoğlu Belediyesi'nden öğrencilere mezuniyet hediyesi
Beyoğlu Belediyesi'nden öğrencilere mezuniyet hediyesi
Beyoğlu Belediyesi'nden öğrencilere mezuniyet hediyesi
Beyoğlu Belediyesi'nden öğrencilere mezuniyet hediyesi
Beyoğlu Belediyesi'nden öğrencilere mezuniyet hediyesi
Beyoğlu Belediyesi'nden öğrencilere mezuniyet hediyesi
Beyoğlu Belediyesi'nden öğrencilere mezuniyet hediyesi
Beyoğlu Belediyesi'nden öğrencilere mezuniyet hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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