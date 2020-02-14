Beyoğlu Belediyesi'nden Galata Kulesi figürü açıklaması

14.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:22

Beyoğlu Belediyesi bugün bazı medya organlarında Galata Kulesi figürlü resmi logosunun değiştirildiği yönünde çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yayımlayarak, "Beyoğlu'nun gerçek kişiliğini en iyi şekilde tasvir eden Galata Kulesi figürünün logodan kaldırılması gibi bir durum hiçbir zaman söz konusu dahi olmamıştır" ifadelerine yer verildi.



Beyoğlu Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün bazı medya organlarında, kendilerine doğru bilgilendirme yapıldığı halde belediyemizin Galata Kulesi figürlü resmi logosunun değiştirildiği yönünde yersiz ve mesnetsiz haberlere kasıtlı olarak yer verilmiştir. Gerçeği yansıtmayan iddialarla ilgili kamuoyuna duyurumuzdur. Türkiye'nin ilk belediyesi olan Beyoğlu Belediyesi, kurulduğu ilk günden itibaren resmi logosunda, Galata Kulesi figürünü kullanmaktadır. Beyoğlu'nun gerçek kişiliğini en iyi şekilde tasvir eden Galata Kulesi figürünün logodan kaldırılması gibi bir durum hiçbir zaman söz konusu dahi olmamıştır. Resmi işlemlerimiz ve kurumsal yazışmalarımızın yanı sıra kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve web sitemiz başta olmak üzere tüm mecralarımızda Galata Kulesi figürünün yer aldığı resmi logomuz kullanılmaktadır."



"Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde resmi logomuzun yerine kullanılmamıştır"



Açıklamanın devamında ise, "2013 yılında tasarlanan söz konusu arma ise başkanlık binamızın figürü ile güneş figüründen oluşmaktadır. Armada yer alan başkanlık binamızın figürü, restorasyon çalışmasıyla tarihin ve modernizmin buluştuğu bir yapı haline gelen başkanlık binamızı; güneş figürü ise, Beyoğlu'nda doğan güneşi ve çok sesliliği temsil etmektedir. Söz konusu sembolün belediyemizin logosuyla hiç bir ilgi ve alakası yoktur. Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde resmi logomuzun yerine kullanılmamıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA