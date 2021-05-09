Beyoğlu Belediyesi'nden 'Anneler Günü' için anlamlı kutlama

Beyoğlu Belediyesi'nden 'Anneler Günü' için anlamlı kutlama Annelerin fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı Beyoğlu Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Galata Kulesi'nde özel bir etkinlik düzenleyerek, annelerin fotoğraflarını Galata Kulesine yansıttı.

Beyoğlu Belediyesi'nden 'Anneler Günü' için anlamlı kutlama

Annelerin fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Galata Kulesi'nde özel bir etkinlik düzenleyerek, annelerin fotoğraflarını Galata Kulesine yansıttı.

Beyoğlu Belediyesi, Anneler Gününe özel bir etkinlik düzenleyerek Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Hanım'ın ve Beyoğlu'ndaki şehit anneleri ile sosyal medyadan gelen fotoğrafları Galata Kulesine yansıttı. Etkinliğe çocukları terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü ve terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocuklarını kurtarmak için mücadele eden Diyarbakır Anneleri de video mesaj gönderdi. Öte yandan Galata Kulesi'ne yansıtılan annelerin fotoğrafları drone ile havadan görüntülendi.

Annelerin kutsal olduğunu ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün Dünya Anneler Günü. Bu vesileyle biz Beyoğlu Belediyesi olarak annelerimizin fotoğraflarını Galata Kulesi'ne yansıtmak üzere bir program düzenledik. Bugün şehitlerimizin annelerini Galata Kulesi'ne yansıtacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesiyle olan fotoğrafını, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın annesiyle olan fotoğrafını ve şehitlerimizin annelerinin fotoğraflarını Galata Kulesi'ne yansıtacağız. Hayatının baharında evladını şehit veren Ayşe annemiz. Onun Eren ile olan fotoğrafını da papatya çiçekleriyle yansıtacağız. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerimizin de fotoğraflarını yansıtacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU