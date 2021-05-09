Beyoğlu Belediyesi'nden 'Anneler Günü' için anlamlı kutlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyoğlu Belediyesi'nden 'Anneler Günü' için anlamlı kutlama

Beyoğlu Belediyesi'nden 'Anneler Günü' için anlamlı kutlama
İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU - Haberler | Güncel

Beyoğlu Belediyesi'nden 'Anneler Günü' için anlamlı kutlama Annelerin fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı Beyoğlu Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Galata Kulesi'nde özel bir etkinlik düzenleyerek, annelerin fotoğraflarını Galata Kulesine yansıttı.

Beyoğlu Belediyesi'nden 'Anneler Günü' için anlamlı kutlama

Annelerin fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Galata Kulesi'nde özel bir etkinlik düzenleyerek, annelerin fotoğraflarını Galata Kulesine yansıttı.

Beyoğlu Belediyesi, Anneler Gününe özel bir etkinlik düzenleyerek Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Hanım'ın ve Beyoğlu'ndaki şehit anneleri ile sosyal medyadan gelen fotoğrafları Galata Kulesine yansıttı. Etkinliğe çocukları terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü ve terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocuklarını kurtarmak için mücadele eden Diyarbakır Anneleri de video mesaj gönderdi. Öte yandan Galata Kulesi'ne yansıtılan annelerin fotoğrafları drone ile havadan görüntülendi.

Annelerin kutsal olduğunu ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün Dünya Anneler Günü. Bu vesileyle biz Beyoğlu Belediyesi olarak annelerimizin fotoğraflarını Galata Kulesi'ne yansıtmak üzere bir program düzenledik. Bugün şehitlerimizin annelerini Galata Kulesi'ne yansıtacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesiyle olan fotoğrafını, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın annesiyle olan fotoğrafını ve şehitlerimizin annelerinin fotoğraflarını Galata Kulesi'ne yansıtacağız. Hayatının baharında evladını şehit veren Ayşe annemiz. Onun Eren ile olan fotoğrafını da papatya çiçekleriyle yansıtacağız. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerimizin de fotoğraflarını yansıtacağız" dedi.

Beyoğlu Belediyesi'nden 'Anneler Günü' için anlamlı kutlama
Beyoğlu Belediyesi'nden 'Anneler Günü' için anlamlı kutlama
Beyoğlu Belediyesi'nden 'Anneler Günü' için anlamlı kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Hulusi Akar Aykut Erdoğdu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Seren Serengil Barış Murat Yağcı
Spor Salih Uçan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beyoğlu Belediyesi'nden 'Anneler Günü' için anlamlı kutlama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 23:30:17. #1.14#

title