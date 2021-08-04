Beyoğlu Belediyesi Kefken Kampında eğitim ve eğlence bir arada
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Beyoğlu Belediyesi Kefken Kampında eğitim ve eğlence bir arada

Beyoğlu Belediyesi Kefken Kampında eğitim ve eğlence bir arada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kefken Çevre Yaz Kampı bu yaz da öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Kefken Çevre Yaz Kampı bu yaz da öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. İlk defa ailesinden uzakta kamp hayatıyla tanışan öğrenciler kültürel, sanatsal ve sportif eğitimlerle dolu bir tatil geçiriyor.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 18 yıldır düzenlenen Kefken Çevre Yaz Kampı, bu yıl da öğrencilerin buluşma noktası oldu. 2021 sezonuna Survivor 2021 Şampiyonu Milli Güreşçi İsmail Balaban'ın da katıldığı törenle kapılarını açan kampta her hafta farklı öğrenci grupları ağırlanıyor. Bugüne kadar Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından yüz binlerce öğrencinin katıldığı kampta, ilk defa ailesinden uzakta kamp hayatıyla tanışan çocuklar; kültürel, sanatsal ve sportif eğitimlerle dolu bir tatil geçiriyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da sık sık kampı ziyaret ederek öğrencilerle birlikle etkinliklere katılıyor.

14 farklı branşta eğitim veriliyor

Kefken Çevre Yaz Kampı öğrencilere yaz aylarında tatil ve eğlence imkanı sunuyor. Her hafta farklı öğrenci gruplarını ağırlayan kampta öğrencilere; tiyatro, halk dansları, değerler eğitimi, basketbol, futbol geleneksel çocuk oyunları, yüzme ve satranç başta olmak üzere 14 farklı branşta eğitimler veriliyor. Alanında uzman eğitmenler ile birlikte çalışma imkanı bulan öğrenciler, spor ve eğlence dolu bir hafta geçirerek okul yorgunluklarını atıyorlar. Yaz boyunca binlerce öğrenciyi ağırlayacak olan kamp, öğrencilerin yeni arkadaşlık bağları kurarak sosyalleşmelerine de katkı sağlıyor. - İSTANBUL

Beyoğlu Belediyesi Kefken Kampında eğitim ve eğlence bir arada
Beyoğlu Belediyesi Kefken Kampında eğitim ve eğlence bir arada
Beyoğlu Belediyesi Kefken Kampında eğitim ve eğlence bir arada
Beyoğlu Belediyesi Kefken Kampında eğitim ve eğlence bir arada
Beyoğlu Belediyesi Kefken Kampında eğitim ve eğlence bir arada
Beyoğlu Belediyesi Kefken Kampında eğitim ve eğlence bir arada
Beyoğlu Belediyesi Kefken Kampında eğitim ve eğlence bir arada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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