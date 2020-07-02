Beyoğlu Belediyesi kardeş belediyelerle işbirliğini güçlendiriyor
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Beyoğlu Belediyesi kardeş belediyelerle işbirliğini güçlendiriyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Saraybosna'nın Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic ile gerçekleştirdiği telekonferansta, pandemi süreci ile yeni dönemde Beyoğlu ve Novi Grad şehirleri arasında yapılabilecek işbirliklerini değerlendirdi.

Beyoğlu Belediyesi kardeş belediyelerle işbirliğini güçlendiriyor
02.07.2020 16:28 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:32

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Saraybosna'nın Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic ile gerçekleştirdiği telekonferansta, pandemi süreci ile yeni dönemde Beyoğlu ve Novi Grad şehirleri arasında yapılabilecek işbirliklerini değerlendirdi.

Beyoğlu Belediyesi Covid 19 salgınının ardından başlayan normalleşme süreciyle birlikte kardeş belediyelerle ilişkilerini yeniden güçlendirmek için harekete geçti. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Saraybosna'nın Novi Grad Belediye Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Üyesi Semir Efendic, Bosna Hersek ile İlişkileri Geliştirme Merkezi (BİGMEV) Bosna Hersek Ofisi Sorumlusu Nadis Çetin ile telekonferans yöntemiyle bir araya geldi. Beyoğlu ile Novi Grad şehirleri arasında 2014 yılından günümüze devam eden kardeş şehir ilişkisinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların görüşüldüğü toplantıda, Covid-19 sürecinde yapılan çalışmalarla ilgili karşılıklı bilgi paylaşımında bulunuldu. İki şehir arasında sosyal ve kültürel alanlarda kısa, orta ve uzun vadede yapılabilecek işbirliklerinin de değerlendirildiği toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Beyoğlu'nda düzenlenecek uluslararası festivallere davet

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nda Ekim ayı itibariyle uluslararası festivaller düzenleyeceklerini belirterek, "Uluslararası Gastronomi Festivali ile dünyanın dört bir yanından katılan ülkeler burada kendi milli yemeklerini tanıtma fırsatı bulacak. Yine farklı ülkelere ait filmlerin yer alacağı Uluslararası Film Festivalimiz olacak. Uluslararası birliğin ve kardeşliğin pekiştirileceği festivallerimizde, kardeş şehrimiz olarak sizleri de aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyarız" dedi. Festivallere büyük bir memnuniyetle katılabileceklerini ifade eden Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic ise her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Temmuz ayı iki ülke için büyük önem arz ediyor

Temmuz ayının hem Türkiye hem de Saraybosna için önemli olduğunu da belirten Başkan Yıldız, "Türkiye'de 2016 yılındaki 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde vatansever 250 sivil vatandaşımız şehit oldu, yüzlerce vatandaşımız da yaralandı. Saraybosna'da ise 11 Temmuz 1995'te gerçekleşen Srebrenitsa (Bosna) Katliamı'nı unutmak mümkün değil. 8 bini aşkın Müslüman kardeşimizin hayatını kaybettiği katliamın acısını yüreğimizde taşıyoruz. Ben ülkelerimiz adına tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Başkan Efendic de hem Bosna Katliamı'nda hem de 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek aynı acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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