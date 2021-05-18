Beyoğlu Belediyesi, ilçedeki gençler için Enstrüman Kütüphanesi kurdu
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Beyoğlu Belediyesi, ilçedeki gençler için Enstrüman Kütüphanesi kurdu

Beyoğlu Belediyesi, ilçedeki gençler için Enstrüman Kütüphanesi kurdu
Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

Beyoğlu Belediyesi, hayalindeki enstrümana kavuşmak ve yeteneklerini keşfetmek isteyen gençler için Akademi Beyoğlu'nda Enstrüman Kütüphanesi oluşturdu.

Beyoğlu Belediyesi, hayalindeki enstrümana kavuşmak ve yeteneklerini keşfetmek isteyen gençler için Akademi Beyoğlu'nda Enstrüman Kütüphanesi oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan 15 ile 25 yaş arası gençlere hizmet veren Enstrüman Kütüphanesinde 26 çeşitte toplam 231 enstrüman bulunuyor. Kütüphaneye gelen gençler istedikleri enstrümanı ödünç alabiliyor.

Enstrüman Kütüphanesinden faydalanmak isteyen gençler, Akademi Beyoğlu'nun web sayfasından ve ya Beyoğlu'nun dijital platformu olan Smart Beyoğlu uygulaması üzerinden online kayıt yaptırarak başvuruda bulunabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Enstrüman Kütüphanesi ile gençlerin bir hayalini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Gençlerin yarınların teminatı olduğun vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bizler gençlerimize bu bilinçle yaklaşıyoruz, onlarla sık sık bir araya gelerek gelişmelerine katkı sunacak çalışmalarla ilgili fikir alış verişinde bulunuyoruz. Bu talepler doğrultusunda gençlerimize doğrudan dokunan projeleri hayata geçiriyoruz. Enstrüman Kütüphanesi de bu projelerden bir tanesi. Gençlerimiz bu proje sayesinde hayalindeki enstrümana kolayca kavuşabiliyor. Müziklerini icra edebiliyor. Beyoğlu bir kültür sanat şehri. Hem bu şehrin ruhuna uygun bir çalışmayı hayata geçirmekten hem de gençlerimize evrensel bir dil olan müziğe açılan kapı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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