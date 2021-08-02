Beyoğlu Belediyesi ekipleri yangınla mücadele için Manavgat'ta
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Beyoğlu Belediyesi ekipleri yangınla mücadele için Manavgat'ta

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Beyoğlu Belediyesi ekipleri yangınla mücadele için Manavgat'ta Beyoğlu Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesine gönderdiği yangın söndürme araçları, su tankerleri, arama kurtarma araçları ve 15 personeli ile yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

- Beyoğlu Belediyesi ekipleri yangınla mücadele için Manavgat'ta

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesine gönderdiği yangın söndürme araçları, su tankerleri, arama kurtarma araçları ve 15 personeli ile yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Türkiye'de 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde ortaya çıkan yangınlar devam ediyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangınların kontrol altına alınması için tüm Türkiye seferber oldu. Beyoğlu Belediyesi de yangınlarla mücadeleye destek vermek için harekete geçti. Beyoğlu Belediyesi yangın söndürme araçları, su tankerleri, arama kurtarma araçları ve 15 personelini Antalya'nın Manavgat ilçesine gönderildi. Yangın bölgesine ulaşan ekipler zaman kaybetmeksizin gerekli hazırlıklarını yaparak çalışmalara katıldı.

"Ekiplerimiz canla başla bu mücadeleye destek veriyorlar"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yangınla mücadele için belediye olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşanan ve içimize ateş gibi düşen orman yangınlarının kontrol altına alınması için gece gündüz demeden hummalı bir çalışma yürütülüyor. Gerek hükümetimiz, gerek kamu kurumlarımız ve vatandaşlarımız seferber olmuş durumda. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yangınla mücadeleye destek ekiplerimiz ve araçlarımız Manavgat'a ulaştı. Canla başla bu mücadeleye destek veriyorlar. Bugüne kadar olduğu gibi yine birlik ve beraberliğimizle her şeyin üstesinden geleceğiz" dedi.

Beyoğlu Belediyesi ekipleri yangınla mücadele için Manavgat'ta
Beyoğlu Belediyesi ekipleri yangınla mücadele için Manavgat'ta
Beyoğlu Belediyesi ekipleri yangınla mücadele için Manavgat'ta
Beyoğlu Belediyesi ekipleri yangınla mücadele için Manavgat'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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