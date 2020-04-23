Beyoğlu Belediyesi 23 Nisan etkinliği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle okullar, tören alanları ve sokaklar yerine İstanbul'da büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin düzenlediği...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle okullar, tören alanları ve sokaklar yerine İstanbul'da büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlandı. Vatandaşlar, balkonlarını ve camlarını Türk bayraklarıyla donattı.

Sokakları gezerek farklı etkinliklerde bulunan belediyeler, balkon ve pencerelerden 23 Nisan'ı kutlayan çocuklara moral verdi.

Beyoğlu Belediyesi, Karaköy İskelesi'nde etkinlik düzenledi.

Beyoğlu'nda orkestra korosu sokakları gezdi

Beyoğlu Belediyesi, Karaköy İskelesi'nde etkinlik düzenledi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve sahada görevli personel, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle etkinliğe katılamayan tüm vatandaşlar adına 100 yıl önce TBMM'nin açıldığı saat olan 14.00'te Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu.

Karaköy'deki törenin ardından orkestranın da yer aldığı konvoy, sokak sokak gezerek çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşattı.

Milli Mücadele'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladıklarını belirten Yıldız, "Bulunduğumuz yer Beyoğlu Karaköy Galata rıhtımı. Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı buradan başlatıyor. Buradan bindiği bir kayıkla, Sarayburnu'nda kendisi bekleyen feribota biniyor ve Samsun'a ayak basıyor ve Milli Mücadele'mizi başlatılıyor. Yani Bandırma Vapuru'na Gazi Mustafa Kemal'in bindiği noktadayız. Milli Mücadele'nin ilk günün başladığı noktadayız." diye konuştu.

Kaynak: AA