Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
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Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından saat 19.19'da belediye personeli ve vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından saat 19.19'da belediye personeli ve vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19'da tüm Türkiye'nin İstiklal Marşı'nı tek bir ağızdan okuması için çağrıda bulunmuştu. Saatler 19.19'u gösterdiğinde Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Beyoğlu'nda da vatandaşlar pencere ve balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da ekibiyle birlikte dev Türk bayrağı asılan tarihi belediye binasının önünde bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu. Başkan Yıldız ve ekibine vatandaşlar da eşlik etti. Başkan Yıldız İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından vatandaşlara seslenerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. - İSTANBUL

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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