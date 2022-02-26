Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: "İstanbullular için İETT sorununa bir el atın artık"

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine daldı, kazada büfedeki görevli yaralandı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen İETT araçlarına siyasi eleştiri gözüyle yaklaşmayın. Teknik bir sorun var ve katlanarak büyüyor. Vatandaşlarımızın can güvenliği söz konusu, İstanbullular için bu soruna bir el atın artık" dedi.

Beyoğlu'nda iddiaya göre seyir halindeki İETT otobüsü şoförü bilinmeyen bir nedenle araç hakimiyetini kaybedip yol kenarında bulunan Halk Ekmek büfesine daldı. Kazanın yaşandığı esnada büfe önünde sırada bekleyen kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken kaza sonucu büfede görevli Hüseyin Uluocak hafif şekilde yaralandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yıldız, "Lütfen İETT araçlarına siyasi eleştiri gözüyle yaklaşmayın. Teknik bir sorun var ve katlanarak büyüyor. Bugün bir otobüs Beyoğlu'nda Halk Ekmek büfesine daldı. Vatandaşlarımızın can güvenliği söz konusu, İstanbullular için bu soruna bir el atın artık" dedi. - İSTANBUL