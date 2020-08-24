Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'ın Malazgirt ziyareti
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Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'ın Malazgirt ziyareti

İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri için ilçeye geldi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'ın Malazgirt ziyareti
24.08.2020 19:13 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:13

İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri için ilçeye geldi.

Ahlat'tan ilçeye kentte gelen Yıldız, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlik alanını gezdi.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Malazgirt Zaferi için kente geldiklerini ve pandemi kurallarına uyarak etkinlikleri yaptıklarını söyledi.

Bu nedenle etkinlikleri azalttıklarını belirten Yıldız, "Devletimizin aldığı her karara bizler de uymak zorundayız. Okçular Vakfımızın düzenlemiş olduğu etkinlik sadece Ahlat ve Malazgirt'te var. Geçen yılki katılım itibari ile yüzde 10'lar seviyesinde bir katılım planlıyoruz." diye konuştu.

Kent merkezindeki esnafı gezen Yıldız, Başkan Altın'ı ve Kaymakam Emre Yalçın'ı ziyaret etti.

Yıldız, 1071 Malazgirt FM radyosunu ziyaret ederek canlı yayına katıldı.

Kaynak: AA

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